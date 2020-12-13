Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı

13.12.2020 09:19
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 66 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 646 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Operasyon, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Kısıtlamada silahla vurulan adamın tepkileri pes dedirtti: Çek çek, haberlere yolla Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bilekleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi         
08:47
AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor         
07:37
Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler         
01:02
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı         
21:47
Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz         
21:04
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 09:23:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei