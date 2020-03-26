Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:52 Kaynak: AA
Son Dakika 13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı