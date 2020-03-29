Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 25 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:38 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı