Ekipler, 1 araç ve 3 evde yaptıkları aramada, 2 kilo 350 gram esrar, 26 gram metamfetamin ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir evdeki aramada ise ekmeğin içerisine uyuşturucu gizlenmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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