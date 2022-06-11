GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

11.06.2022 10:37

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 1 araç ve 3 evde yaptıkları aramada, 2 kilo 350 gram esrar, 26 gram metamfetamin ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir evdeki aramada ise ekmeğin içerisine uyuşturucu gizlenmesi dikkati çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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