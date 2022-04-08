Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

08.04.2022 11:12
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dronla destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 35 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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