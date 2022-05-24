Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

24.05.2022 12:30
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 3 kilogram esrar, 41 kök kenevir bitkisi, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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