Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki 4 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika