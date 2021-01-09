Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreslerdeki 4 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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