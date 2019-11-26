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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Eski Nizip Yolu Caddesi'nde bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada yaklaşık 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Nizip ilçesindeki adreslerinde, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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