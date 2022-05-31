GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 kişi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 60 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda örgüt elebaşının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.