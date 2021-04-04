Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 15 bin 674 uyuşturucu hap ve 4 kilo 150 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 4 kilo 150 gram esrar, 15 bin 674 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.