Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

04.04.2021 12:15
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te 15 bin 674 uyuşturucu hap ve 4 kilo 150 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 15 bin 674 uyuşturucu hap ve 4 kilo 150 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 4 kilo 150 gram esrar, 15 bin 674 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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