Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma kapsamında 3 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde ve üst aramasında satışa hazır uyuşturucu ile satıştan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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