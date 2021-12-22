Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Araban Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.
Araban ve Yavuzeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda biri kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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