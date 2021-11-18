Gaziantep'te uyuşturucu sanığına 10 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun G. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Duruşma savcısı, soruşturma safhasında teknik ve fiziki takip sonucunda birden fazla uyuşturucu satışını gerçekleştirdiğinin belirlendiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa uyuşturucu ticareti suçunu zincirleme işlediği gerekçesiyle artırım uygulayarak, 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA
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