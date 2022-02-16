Üye Girişi
Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası

16.02.2022 14:10
Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası

Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişiye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişiye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Orhan P. ve İbrahim Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, tutuksuz S.P. ise salonda hazır bulundu.

Orhan P, uyuşturucu kullandığını, bu nedenle pişman olduğunu ancak satışıyla ilgilenmediğini öne sürdü.

Sanıklar İbrahim Ö. ve S.P. de ele geçirilen uyuşturucuyla bir alakalarının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Orhan P. ve İbrahim Ö'ye "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, S.P'nin ise beraatine karar verdi.

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Gaziantep, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
13:58 Yürüdüğü esnada içi para dolu çanta buldu, parayı sabine ulaştırdı, teşekkürle ödüllendirildi
13:54 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP'yi hoş tutalım ama boş tutalım yaklaşımının farkındayız!
13:53 Yemin törenine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
13:32 Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz ekibi Brentford'la temasta
12:39 Donmak üzerelerdi! Bozayı yavrularını köpekler kurtardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement