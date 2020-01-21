Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı

27 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezine bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu satmak suçundan aranan H.K ve F.U'yu Güneykent Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan zanlılar kovalamaca sonucu Ulaş Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlıların üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]