Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Gaziantep'te uyuşturucu satan iki zanlı kovalamacayla yakalandı
27 dakika önce
Gaziantep'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:44 Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezine bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu satmak suçundan aranan H.K ve F.U'yu Güneykent Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan zanlılar kovalamaca sonucu Ulaş Mahallesi'nde yakalandı.
Zanlıların üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi