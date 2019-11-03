Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde H.K'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.K, evinin önünde G.D, ve R.K'ye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

H.K'nin üst aramasında üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Bu arada G.D. ve R.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.