Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde H.K'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.K, evinin önünde G.D, ve R.K'ye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

H.K'nin üst aramasında üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Bu arada G.D. ve R.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:34:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]