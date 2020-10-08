DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı: ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler

ŞIRNAK'ta güvenlik güçleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye yönelik verdiği mesajda, bu yıl sadece 42 kişinin örgüte katıldığını ifade ederek, "Kaçacak delik bulamamalılar. Neredelerse gidip üzerlerine basmalıyız. Cudi'nin kalbine girdik. Şimdi Cudi'yi felik felik arayıp, taramalı bunların bir daha buralarda yaşayamaz hale getirmeliyiz. ya teslim olacaklar, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka çare olmamalı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Toprak: Ambalaja girmiş dönerlerde ise et ve tavuk karışık satılabiliyor

Et dönerde kanatlı hayvan ve lohusa şerbetli hile (2)

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Dana etinden veya tavuk etinden yapılan döner satışları mevcuttur. Ancak bazı kişiler, et dönerin maliyetini düşürmek için dana etinin içine tavuk eti karıştırarak tağşiş yapıyor. Böylelikle ucuz döner satılabiliyor. Ambalaja girmiş dönerlerde ise et ve tavuk karışık satılabiliyor. Ancak ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirmesi olması lazım. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız genel olarak dikkat etmeli. Bilindik yerler ve bilindik markalar tüketilebilir" dedi.

İZMİR,

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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına 670 polisle operasyon: 19 gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 670 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam uyuşturucu satıcılarına yönelik Bey, Hacıbaba, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır Mahalleleri'nde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da bulunduğu 670 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, narkotik köpek 'Max' da yer aldı. Bir helikopterin havadan destek verdiği operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılıp, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Max ile yapılan aramalarda 1 kilo 95 gram eroin, 1 kilo 395 gram esrar, 526 gram metamfetamin, 165 gram bonzai ile 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.12 saat süren operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu.