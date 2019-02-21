Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 1'i kurusıkı 2 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, Boyno ve Akdere mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akdere İlkokulu önünde H.R. ve İ.K.'yi gözaltına alan ekipler yaptıkları üst aramasında satışa hazır kağıda sarılı eroin, alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca, 8 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 140 lira para gele geçirdi. Ekiplerin Boyno Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda ise polisi fark ederek kaçan S.K. kovalamaca ile yakalandı. Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada 1 tabanca, 161 dolu fişek, 9 çalıntı cep telefonu, 2 bıçak, 1 av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 320 lira ve 200 dolar para ele geçirildi. S.K.'nın eşi E.K.'nin üst aramasında da 95,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya ve malzemelere el koyan ekipler 4 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve İ.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:02 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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