Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Boyno Mahallesi'nde belirlenen adrese ve otomobile operasyon düzenledi.

Adreste ve araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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