Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 3,5 kilogram esrar, 220 gram eroin, 510 gram sentetik uyuşturucu, 212 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:20:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]