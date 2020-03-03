Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 28 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 28 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.


Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.


Adreslerde yapılan aramada, 3 kilogram esrar, 537 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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