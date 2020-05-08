Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda tuvalet taşının altına gizlenmiş 550 gram eroin, evin çatısında 1 kilo 300 gram esrar, bin 300 gram sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gaziantep 'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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