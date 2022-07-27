GAZİANTEP'TE 18 ADRESE 168 POLİSLE UYUŞTURUCU BASKINI: 7 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 18 ADRESE 168 POLİSLE UYUŞTURUCU BASKINI: 7 GÖZALTI

27.07.2022 16:43
GAZİANTEP'TE 18 ADRESE 168 POLİSLE UYUŞTURUCU BASKINI: 7 GÖZALTI

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, sabah saatlerinde tespit edilen 18 adrese operasyon düzenledi. 168 polisin katıldığı operasyon, havadan da dronlarla görüntülendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 kilo 933 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 8 kök kenevir, 2 hassas terazi, 2 çalıntı motosiklet, 1 pompalı tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 22 kartuş ve 35 kurşun ele geçirildi. Uyuşturucu ile silahlara el koyan ekipler, 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 18 ADRESE 168 POLİSLE UYUŞTURUCU BASKINI: 7 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 18 ADRESE 168 POLİSLE UYUŞTURUCU BASKINI: 7 GÖZALTI - Son Dakika
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