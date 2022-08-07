Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

07.08.2022 17:07
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 480 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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