Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verildi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Adem Açıkbaş ile avukatı katıldı.

Sanık Açıkbaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu kullandığını ancak ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, ikametinde yapılan aramada 46 paket halinde satışa hazır vaziyette 26,13 gram eroin maddesinin ele geçirildiğini, beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Açıkbaş'a "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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