Gaziantep'te uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekiplerin şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 44 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi

Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada