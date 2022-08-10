Duruşma savcısı, yaklaşık 1 yıl önce Yeditepe Mahallesi'nde gece vakti bekçilerin kovalamacası sonucu yakalanan sanığın üst aramasında satışa hazır halde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

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