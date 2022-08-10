Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis

10.08.2022 12:56
Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alper Sanık B. ile avukatı katıldı.

Sanık, üzerinde ele geçirilen uyuşturucuyu kendisinin kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, yaklaşık 1 yıl önce Yeditepe Mahallesi'nde gece vakti bekçilerin kovalamacası sonucu yakalanan sanığın üst aramasında satışa hazır halde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, cezanın miktarını göz önünde bulundurarak, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

YORUMLAR
500
Engelsiz spor okulları başladı Engelsiz spor okulları başladı Gaziantep'e şehit ateşi düştü Gaziantep'e şehit ateşi düştü GAZİANTEP - Şehit Şimşek'in ailesine şehadet haberi verildi GAZİANTEP - Şehit Şimşek'in ailesine şehadet haberi verildi
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 18:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement