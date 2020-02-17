Gaziantep'te uyuşturucu şüpheli 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu şüpheli 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu şüpheli 4 şahıs yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 4 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu şüpheli 4 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 4 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 238 gram esrar maddesi, 6.19 gram metamfetamin maddesi, 1 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ve 5 adet telefon ele geçirildi. Çalışamalar sonucu 4 şüpheli şahıs da yakalandı.


Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemler başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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