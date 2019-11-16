Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstüGAZİANTEP - Gaziantep'te polis uyuşturucu ticareti yapan şahsa suçüstü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis uyuşturucu ticareti yapan şahsa suçüstü yaptı. Ekipler yapılan aramada toplamda 1 kilo 420 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri ihbar üzerine Bülbülzade mahallesinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şahsı suçüstü yakaladı. Alıcı şahsın üzerinden 10.60 gram esrar maddesi çıkmış, satıcı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında Adli işlemlere başlanmıştır.
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