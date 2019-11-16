Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü
Son Dakika Yerel Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstüGAZİANTEP - Gaziantep'te polis uyuşturucu ticareti yapan şahsa suçüstü yaptı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis uyuşturucu ticareti yapan şahsa suçüstü yaptı. Ekipler yapılan aramada toplamda 1 kilo 420 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri ihbar üzerine Bülbülzade mahallesinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şahsı suçüstü yakaladı. Alıcı şahsın üzerinden 10.60 gram esrar maddesi çıkmış, satıcı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında Adli işlemlere başlanmıştır.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı
Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 01:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]