Gaziantep'te Uyuşturucu Tacirlerine Baskın: 5 Gözaltı
33 dakika önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 4 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 4 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Şahinbey İlçesi Yeşilevler mahallesindeki bir eve yaptıkları operasyonla 4 kilo 115 gram ateş buz olarak da bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:19 Kaynak: İHA
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