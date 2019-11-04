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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

7 saat önce

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep polisinin 12 ayrı adres ve 4 araca yaptığı operasyonlarda toplam 12 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 13'ü aranan şahıs olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe, System.String[]

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep polisinin 12 ayrı adres ve 4 araca yaptığı operasyonlarda toplam 12 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 13'ü aranan şahıs olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gaziantep'in Vatan, Hacıbaba, Eyüpsultan, Karacaoğlan ve 29 Ekim mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik 12 adres ile 4 araca yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 11 kilo esrar, 600 gram metamfetamin (ateş-buz), 400 gram eroin, 60 gram sentetik kannabinoid, 5 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonlarda 13'ü aranan şahıs olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilirken, şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:27 Kaynak: İHA
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