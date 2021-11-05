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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

05.11.2021 10:58

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler ve Vatan mahallelerinde bulunan 2 ikamete yaptıkları operasyon sonucu; 3 kilo 420 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 200 gram toz esrar, 265 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ettiği açıklanırken uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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