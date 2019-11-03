Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Hacıbaba ve Vatan mahallelerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 240 gram metamfetamin maddesi, 12 ton 650 gram esrar maddesi, 422 gram eroin maddesi, 15 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 20 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alınarak, haklarında adli tahkikata başlandı. - GAZİANTEP