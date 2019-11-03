Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Hacıbaba ve Vatan mahallelerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 240 gram metamfetamin maddesi, 12 ton 650 gram esrar maddesi, 422 gram eroin maddesi, 15 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 20 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alınarak, haklarında adli tahkikata başlandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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