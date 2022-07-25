Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

25.07.2022 21:12
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan C.Ç, İ.G. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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