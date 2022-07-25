Araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.