Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazıcık Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Adrese yapılan operasyonda, 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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