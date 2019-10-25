Gaziantep'te uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl hapis

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 27 bin 480 lira para cezası verildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Yunus Emre B. ile avukatı katıldı.

Sanık Yunus Emre B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu ticareti yapmadığını, evinde bulunan uyuşturucuyu kendisinin kullandığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, ikametinde yaklaşık 6 kilogram kurumaya bırakılan esrar ve 341 kök hint keneviri ele geçirilen sanığın, esrar kullandığını beyan etmesi üzerine yapılan kan tahlilinde esrar maddesine rastlanmadığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekilmesi" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 27 bin 480 lira para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.