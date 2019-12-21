Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şahinbey Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen H.R.D. ve M.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.