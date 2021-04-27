Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta ruhsatsız tabanca, tüfek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, İ.K, F. K. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.