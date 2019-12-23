Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin Küçükkızılhisar Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 38 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız otomatik tüfek ile 22 mermi ele geçirdi.

Operasyonda ev sahibi H.A.Ö. "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.