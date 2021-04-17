Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 46 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmaktan işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.