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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı

07.02.2022 18:34
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği S.K'yı durdu.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 21 yıl 13 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yı yakalayarak emniyete götürdü.

Buradaki işlemlerin ardından firari hükümlü cezaevine telsim edildi.

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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