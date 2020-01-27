Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan M.A.'nın "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası arandığını belirlendi.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.A. adliyeye sevk edildi.
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