Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 2 Tutuklama
1 saat önce
GAZİANTEP'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe
Şehit Hüseyin Cengiz
Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Hoşgör ve Savcılı mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 89 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 435 lira ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler E.G., E.U., A.M., M.A.A. ve Y.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M. ve E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:52 Kaynak: DHA
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