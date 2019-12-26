Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si, tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 16 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 19 kişi ise serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 400 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi
79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:31 Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor - Son Dakika
17:31 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:30 Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem - Son Dakika
17:30 5 kişinin ölümüne neden olan havuz olayında 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
17:30 TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:33:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]