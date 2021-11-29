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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA - Son Dakika

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA

29.11.2021 13:42

GAZİANTEP'te son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 334 şüpheliden 29'u tutuklandı.

GAZİANTEP'te son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 334 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan baskınlarda toplam 334 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonlarda yapılan aramada; 6 kilo 340 gram metamfetamin, 538 gram esrar, 372 gram eroin, 78 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 305'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 29'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 29 TUTUKLAMA - Son Dakika
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