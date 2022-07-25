GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 36 TUTUKLAMA - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 36 TUTUKLAMA

25.07.2022 11:18
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 36 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 312 şüpheliden 36'sı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

GAZİANTEP'te son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 312 şüpheliden 36'sı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin farklı semtlerinde düzenlenen baskınlarda; 1 kilo 18 gram metamfetamin, 604 gram esrar, 278 gram eroin, 376 kök kenevir, 69 gram bonzai, 20 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 312 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 276'sı serbest bırakıldı, 36'sı ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 36 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 36 TUTUKLAMA - Son Dakika
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