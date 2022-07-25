İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin farklı semtlerinde düzenlenen baskınlarda; 1 kilo 18 gram metamfetamin, 604 gram esrar, 278 gram eroin, 376 kök kenevir, 69 gram bonzai, 20 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 312 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 276'sı serbest bırakıldı, 36'sı ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 36 TUTUKLAMA - Son Dakika

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