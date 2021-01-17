Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 306 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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