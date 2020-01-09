Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 5 adrese şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5,72 gram esrar, 2,60 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanılan 39 gram hammadde ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan polis, Nurdağı ilçesindeki adreslerde H.M.S., E.Ç., G.K.'yi, il merkezinde de A.K. ve Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
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