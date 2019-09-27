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Gaziantep'te uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde satan ve hırsızlık olayları şüphelilerine yönelik yapılan çalışmalarda, gasp şüphelisi V.D, Fırat Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Güneş Mahallesi'nde bir evde hırsızlık malzemesi ve uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, söz konusu adreste 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör ile 3 mermi, 22,5 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 595 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ve M.S.Ç, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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